Упавший с седьмого этажа на Энтузиастов мужчина злоупотреблял алкоголем

Противоправных действий в отношении погибшего не совершалось.

Появились подробности падения 30-летнего мужчины с балкона седьмого этажа на проспекте Энтузиастов. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с родственниками погибшего и узнали об его образе жизни. Эта информация стала известна Piter.TV.

Погибшим оказался коренной житель Петербурга. По словам его матери, в последнее время он злоупотреблял алкоголем. За ним часто замечали странные высказывания. Также известно, что противоправных действий в отношении мужчины не совершалось. При каких обстоятельствах он упал с балкона, пока не известно.

Несчастный случай произошел в среду, 23 сентября. На кадрах, появившихся в распоряжении нашего издания, видно, как мужчина срывается с высоты и падает на асфальт со стороны парадной. Полиция продолжает выясняет подробности этого происшествия.

Видео: Piter.TV