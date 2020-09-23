На проспекте Энтузиастов с высоты сорвался мужчина

Мужчина сорвался с высоты седьмого этажа.

Днем в среду, 23 сентября, во дворе дома №40 по проспекту Энтузиастов произошел несчастный случай, передает источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как мужчина сорвался с высоты. Что произошло в одной из квартир, пока неизвестно. Свидетельницей стала петербурженка, которая сидела на лавочке недалеко от места происшествия. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что мотоциклист получил травмы в результате аварии на Мурманском шоссе.

Видео: Piter.TV