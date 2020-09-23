Мотоциклист получил травмы в результате аварии на Мурманском шоссе

Мотоциклист столкнулся с "Газелью".

Ближе к вечеру в среду, 23 сентября, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что на Мурманском шоссе у населенного пункта Приладожский, на пересечении Мурманского шоссе с улицей Рыночной произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись "Газель" и мотоцикл. Водитель мотоцикла получил травмы. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, как очевидцы пытаются оказать помощь пострадавшему. Мужчина лежал под байком и жаловался на боль в груди. Как произошло столкновение, пока непонятно.

Ранее мы писали, что на Ленской улице иномарка врезалась в три машины и насмерть сбил пешехода.

Видео: Piter.TV