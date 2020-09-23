На Ленской улице иномарка врезалась в три машины и насмерть сбил пешехода

Личность погибшей устанавливается.

Водитель "Форда" врезался в три автомобиля и сбил одного пешехода на "зебре", пострадавшая скончалась. Подробности аварии сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

ДТП произошло около 10 часов на Ленской улице у дома №11, корпус 2. Водитель 1977-го рождения при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Шевроле", после чего сбил женщину на вид 50-55 лет. Момент аварии попал на видео очевидца. Женщина переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Она скончалась в карете скорой помощи.

После этого "Форд" наехал на стоявшие на запрещающий сигнал светофора два автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове.

Видео: Антон Григорьев / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / VK