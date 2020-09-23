Мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Утром 23-го сентября на пересечении Большого проспекта В.О. и 8-й линии В.О. столкнулись пять транспортных средств. Как узнал Piter.TV от источника, есть пострадавший.

Участниками ДТП стали четыре легковых автомобиля и один троллейбус. Общественный транспорт получил незначительные повреждения, после чего смог уехать. Одна из машин перевернулась, потребовалась помощь сотрудников МЧС.

Пострадавшим стал мужчина 1954-го года рождения. По словам очевидцев, он находился за рулем "Рено". По предварительным данным, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у Летнего сада столкнулись четыре авто.

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