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Сотрудник Пулково застрелил собаку
Сегодня, 20:11
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arteliseev

Сотрудник Пулково застрелил собаку

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В зону поражения могли попасть люди с перехватывающей стоянки.

По информации "Фонтанки.ру", звуки выстрела с территории петербургского аэропорта услышали очевидцы. По словам водителя такси, около 14:20 за забором он увидел служебный "Рено Дастер" с включенными проблесковыми маячками. Окно автомобиля опустилось, и из него выстрелили в собаку. Собака долго визжала.

Выстрелил штатный орнитолог Пулково из специального оружия, которое можно сравнить с ракетницей. С чего вдруг специалист по птицам усмотрел опасность в собаке — неясно. Убийца находится в линейном отделе полиции. Ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Ранее мы сообщали, что маршрутка сбила женщину на проспекте Просвещения.

Фото: pxhere.com

Теги: пулково
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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