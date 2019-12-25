  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти скончался глава Рождественского поселения
Сегодня, 17:33
29
lizapoluda

В Ленобласти скончался глава Рождественского поселения

0 0

Прижизненный тест на коронавирус был отрицательным.

В среду, 15 апреля, ушел из жизни глава администрации Рождественского поселения в Гатчинском районе Сергей Букашкин. Ему было 59 лет. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

По словам представителей районной власти, чиновник перенёс операцию на сердце незадолго до смерти. Отметим, что прижизненно взятый у Букашкина тест на коронавирус не подтвердил наличие инфекции в организме. Тем не менее, он успел проконтактировать с зараженным родственником.

Сейчас специалисты устанавливают причину смерти районного главы. 

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцев с легкой формой коронавируса могут отправить в гостиницы и пансионаты.

Фото: Пресс-служба Гатчинского района

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии