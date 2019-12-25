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В Елизаветино школьник отравился таблетками
Сегодня, 9:50
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В Елизаветино школьник отравился таблетками

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Мальчик воспитывается в неполной семье.

В Ленобласти подросток попал в реанимацию после отравления таблетками. Об этом сообщил источник в экстренных службах сегодня, 28 ноября. 

Инцидент произишел в пятницу, 26 ноября, в Елизаветино. 14-летнего ребенка госпитализировали в стационар. Выяснилось, что мальчик выпил горсть снотворного "Феназепам".

Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. За жизнь подростка борются врачи.

Известно, что школьник воспитывается в неполной семье. На профилактических учетах семья не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский школьник попал в реанимацию с отравлением психотропом.

Фото: Pexels

Теги: гатчинский район, елизаветино, отравился таблетками, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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