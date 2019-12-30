В Ленобласти сгорел жилой дом из-за запущенного фейерверка

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

По данным портала 78.ru, в результате пожара в ночь на 7 января в районе деревень Тайцы и Старицы в Ленобласти погиб человек.

Причиной случившегося стал неудачный запуск фейерверков. После этого в доме случился пожар в частном доме и в сарае у очистных сооружений. На месте пожара при разборе завалов было найдены обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего устанавливается, проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Космонавтов в Петербурге загорелась трехкомнатная квартира.

Видео: Piter.tv