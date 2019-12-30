На проспекте Космонавтов случился пожар в "трешке"

В ночь на Рождество пожарные потушили огонь в Московском районе Петербурга.

В пятом часу утра, 7 января, стало известно о пожаре в доме №29 к. 5 на проспекте Космонавтов. Пожарные оперативно прибыли на вызов и выяснили, что в отдельной трехкомнатной квартире загорелась обстановка на пяти квадратных метрах площади.

Спустя полчаса пожар был ликвидирован. В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Сведения о пострадавших уточняются, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее мы сообщали о том, что на Шлиссельбургском проспекте пешеход попал под колеса автомобиля.

Фото: Piter.tv