В Ленобласти семьям военнослужащих, погибших на Украине, выплатят по 1,5 млн

Средства будут выделены из резервного фонда правительства региона.

Семьи военных из Ленобласти, погибших в ходе специальной военной операции на Украине и Донбассе, получат по 1,5 млн рублей из бюджета региона. Такое решение принял губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул №47".

Средства будут выделены из резервного фонда правительства региона и станут дополнительной финансовой поддержкой к федеральным выплатам

По официальным данным, за время спецоперации Ленобласть потеряла шесть бойцов и священнослужителя из Новой Ладоги.

Фото: Piter.tv