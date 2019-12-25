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В Ленобласти семьям военнослужащих, погибших на Украине, выплатят по 1,5 млн
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти семьям военнослужащих, погибших на Украине, выплатят по 1,5 млн

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Средства будут выделены из резервного фонда правительства региона.

Семьи военных из Ленобласти, погибших в ходе специальной военной операции на Украине и Донбассе, получат по 1,5 млн рублей из бюджета региона. Такое решение принял губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул №47".

Средства будут выделены из резервного фонда правительства региона и станут дополнительной финансовой поддержкой к федеральным выплатам

По официальным данным, за время спецоперации Ленобласть потеряла шесть бойцов и священнослужителя из Новой Ладоги.

Фото: Piter.tv

Теги: военнослужащие, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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