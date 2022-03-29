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В Петербурге похоронили священника, погибшего при обстреле на границе с Украиной
Сегодня, 8:31
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В Петербурге похоронили священника, погибшего при обстреле на границе с Украиной

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Протоиерей Олег Артёмов был в служебной командировке на границе РФ с Украиной.

В Петербурге простились с протоиереем Олегом Артёмовым, клириком храма великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге. Его похоронили на Серафимовском кладбище. Об этом сообщил 78.ru.

Протоиерей Олег Артёмов был в служебной командировке на границе РФ с Украиной. Он погиб 24 марта в районе села Журавлёвка Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ.

Олег Артёмов окончил Астраханское мореходное училище, служил во Владивостоке, где получил звание мичмана. Командовал маломерным кораблём. В конце 1980-х вступил в казачье войско Ставрополья и стал атаманом.

В 1998-м был рукоположен во диакона, через год – в священника. В 2014 году он был приглашён в Петербург, где служил корабельным священником на судне "Адмирал Владимирский", которое совершило кругосветное путешествие.

Ранее в Подпорожье простились с погибшим в ходе спецоперации.

Фото: 78.ru

Теги: обстрел, священник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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