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В Подпорожье простились с погибшим в ходе спецоперации
Сегодня, 8:09
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В Подпорожье простились с погибшим в ходе спецоперации

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Сергей Солоев, которому в июне исполнилось бы 43 года, посмертно представлен к Ордену мужества.

В Подпорожье Ленобласти 23 марта состоялась церемония прощания с Сергеем Солоевым. Командир мотострелкового отделения погиб во время специальной операции ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Подпорожского района.

Проститься с бойцом пришли не только родные и близкие, но и руководители Подпорожского района Василий Мосихин и Александр Кялин. Слова поддержки родным погибшего передал Игорь Петров, помощник депутата регионального ЗакСа Сергея Бебенина.

Сергей Солоев, которому в июне исполнилось бы 43 года, посмертно представлен к Ордену мужества. У бойца осталась семья – сын, дочь, мама, братья и сестры.

Фото: ВКонтакте / Администрация Подпорожского района

Теги: подпорожье, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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