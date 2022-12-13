В Ленобласти сегодня утонул мужчина

Сегодня, 15 апреля, в Лужском районе Ленобласти произошла трагедия. В деревне Кемск утонул мужчина. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Спасателям поисково-спасательного отряда г. Тосно поступила информация, что в озере около деревни Кемск Лужского района утонул мужчина.
Аварийно-спасательная служба ЛО
Спасатели вытащили тело из воды и передали полицейским.
Ранее на Piter.tv: сотрудники МЧС спасли двух собак, застрявших на льду Среднерогатского пруда.
Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО
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