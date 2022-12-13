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Сотрудники МЧС спасли двух собак, застрявших на льду Среднерогатского пруда
Сегодня, 17:59
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Сотрудники МЧС спасли двух собак, застрявших на льду Среднерогатского пруда

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Пушистиков вернули в руки хозяев целыми и невредимыми.

Сотрудники МЧС спасли двух собак на юге Петербурга 14 апреля. Помощь понадобилась пушистым жителям Московского района. Об этом сообщили на портале "Мегаполис"

Песики заигрались в Пулковском парке и убежали по льду до маленького островка на Среднерогатском пруду. Вернуться обратно у животных не получилось, потому что они испугались хрупкого льда.

Владельцы собак обратились в службу спасения. Пушистиков вернули в руки хозяев целыми и невредимыми.

Еще одну собаку спас неравнодушный горожанин. Прохожий прыгнул в холодный пруд и вынес песика на берег.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе заметили зайца.

Фото: Pxhere

Теги: животные, мчс, пулковский парк, спасение собак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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