Сотрудники МЧС спасли двух собак, застрявших на льду Среднерогатского пруда

Пушистиков вернули в руки хозяев целыми и невредимыми.

Сотрудники МЧС спасли двух собак на юге Петербурга 14 апреля. Помощь понадобилась пушистым жителям Московского района. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Песики заигрались в Пулковском парке и убежали по льду до маленького островка на Среднерогатском пруду. Вернуться обратно у животных не получилось, потому что они испугались хрупкого льда.

Владельцы собак обратились в службу спасения. Пушистиков вернули в руки хозяев целыми и невредимыми.

Еще одну собаку спас неравнодушный горожанин. Прохожий прыгнул в холодный пруд и вынес песика на берег.

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Фото: Pxhere