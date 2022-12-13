Отважный петербуржец спас тонущую собаку

Мужчина прыгнул в холодную воду, доплыл до пса и вытащил животное из воды.

Неравнодушный петербуржец бросился в холодную воду, чтобы спасти собаку. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел в парке Серебряный пруд Выборгского района. Молодой человек спас животное, которое провалилось под лед.

Пес гонялся за чайками, и в какой-то момент он выбежал на озеро. Самостоятельно выбраться у животного не получалось. Очевидец

Мужчина заметил собаку, которая барахталась в ледяной воде. Он вытащил песика на берег.

Ранее на Piter.tv: незрячий петербуржец судится с метрополитеном из-за необходимости надевать намордник на собаку-поводыря.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург