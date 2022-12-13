В Невском районе заметили зайца

Пользователи шутят, что лопоухие ищут Заячий остров.

Жители Петербурга заметили зайца в Невском районе. Видео с косым опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Сначала серый скакал по газону, а затем решил отдохнуть на тротуаре. По словам комментаторов, лопоухого видели на Железнодорожном проспекте.

Пользователи отмечают, что зайцы все чаще стали бывать в Петербурге. Горожане не понимают, что животные забыли в мегаполисе. Кто-то шутит, что зайцы ищут свой остров в Северной столице.

Ранее на Piter.tv: работники судостроительного завода "Северная верфь" и "Кошкиспас" спасли бобра и ондатру.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург