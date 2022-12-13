Зверьки застряли на льдине.

Работники судостроительного завода "Северная верфь" и "Кошкиспас" спасли бобра и ондатру, которые застряли на ледяной глыбе. Об этом сообщили в группе "Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум" в соцсети "ВКонтакте".

Льдина была зажата между пирсом и корпусом корабля. Животных вызволили из беды.

К моменту обращения к нам они провели вместе на льдине пять дней, и что с ними делать, никто, конечно, не представлял. Корм только тот, что могли поставлять сотрудники (ветки деревьев, овощи), а лед-то тает весьма заметно. "Кошкиспас"

Зверьков передали в центр реабилитации диких животных "Сирин". Они не пострадали.

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Видео: ВКонтакте / Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум