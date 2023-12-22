Обезглавленного котёнка нашли в коляске во Всеволожске

Видеонаблюдение в парадной отсутствует.

Полиция Всеволожска разбирается в ужасающем инциденте в жилом доме на Советской улице, стало известно Piter.tv.

В полицию 14 апреля обратился 55-летний житель дома по Советской улице. Мужчина рассказал, что в парадной на первом этаже он обнаружил труп котёнка без головы. Тельце животного лежало в детской коляске.

Видеонаблюдение в парадной отсутствует. Разыскиваются подозреваемые в жестоком обращении с животными.

На прошлой неделе в ЖК на Среднерогатской улице голый мужчина выкинул из окна вещи и кота.

Фото: Piter.tv