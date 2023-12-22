В ЖК на Среднерогатской улице голый мужчина выкинул из окна вещи и кота

Мужчина с ножом разгромил квартиру.

В ЖК "Светлый Мир Жизнь" на Среднерогатской улице голый мужчина устроил ночью скандал. Злоумышленник без трусов выбежал на балкон и выбросил с высоты 18-го этажа кота и вещи. Об этом сообщили в группе "Молодой Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Информация о состоянии животного уточняется. По словам очевидцев, хулиган перевернул все в квартире, разбил плиту, разбросал мусор. Кроме того, он выскочил в подъезд и бегал по нему с ножом.

Неадекватный мужчина этой ночью выкидывал вещи из окна, перевернул всё в квартире, ходил голый и с ножом по этажу, но самое горестное, что он выкинул не только вещи , но и кота с 18 этажа. Очевидец

На место случившегося прибыли правоохранители. Они задержали неадеквата. Подробности уточняются.

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Видео: ВКонтакте / Молодой Петербург