Ребёнок перевёл мошенникам родительские 325 тыс. рублей через QR-код

Во время игрового процесса с 13-летним мальчиком неизвестные предложили ему несколько предметов для игры, которые, по их словам, можно получить бесплатно через приложение.

Школьник из Петербурга стал жертвой мошенников из-за желания получить инвентарь для игры. Об этом стало известно Piter.TV.

Во время игрового процесса с 13-летним мальчиком неизвестные предложили ему несколько предметов для игры, которые, по их словам, можно получить бесплатно через приложение. Для этого ребёнок отправил мошенникам скриншот своего банковского приложения, которым пользовались его родители.

Таким образом, преступники узнали точную сумму на счёте и отправили QR-код. После его сканирования со счёта было списано 65 тыс. рублей. Мальчик вначале всполошился, однако его успокоили, заверив, что деньги вернутся. Аферисты продолжили свои манипуляции ещё четыре раза. В итоге школьник перевёл им 325 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV