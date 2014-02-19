В Ленобласти с начала года клещи покусали 4490 человек

Зафиксировали 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

В Ленинградской области с начала 2022 года зарегистрировали 4490 случаев укуса клещей. В частности, от них пострадали 975 детей, передают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи нападения зафиксировали во всех районах области. Больше всего укушенных в Тихвинской – 857, Гатчинском – 504 и Бокситогорском – 499 районах. Кроме этого, было 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее в Петербурге более 8 тыс. человек пострадали от клещей с начала сезона.

Фото: phxere

