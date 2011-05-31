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В Ленобласти с начала 2023 года родилось более 10 тысяч детей
Сегодня, 15:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти с начала 2023 года родилось более 10 тысяч детей

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Чаще всего мамами становятся женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

За октябрь 2023 года в Ленинградской области зарегистрировано 1069 малышей, из которых 12 двоен. Во второй осенний месяц на свет в регионе появились 541 девочка и 528 мальчиков.

Как сообщили в Управлении ЗАГС Ленобласти, чаще всего мамами становятся женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

Всего с начала 2023 года количество новорождённых в регионе превысило 10 тысяч.

По данным на 29 августа, с начала 2023 года в Петербурге появились на свет более 23 тыс. детей.

Фото: unsplash

Теги: дети, младенцы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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