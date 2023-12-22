В Волхове росгвардейцы разыскали 11-летнего мальчика, ушедшего из детского социально-реабилитационного центра

В 18:25 наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемого мальчика рядом с парком культуры и отдыха Ильинка, когда он шел по Парковой улице в сторону реки Волхов и моста Строителей.

В Ленинградской области росгвардейцы разыскали 11-летнего мальчика, ушедшего из детского социально-реабилитационного центра. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 30 января всем дежурным нарядам отдела вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области были переданы приметы 11-летнего мальчика, самовольно покинувшего детский социально-реабилитационный центр на Расстанной улице в Волхове. Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать подростка.

В 18:25 наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемого мальчика рядом с парком культуры и отдыха Ильинка, когда он шел по Парковой улице в сторону реки Волхов и моста Строителей. Сотрудники вневедомственной охраны передали несовершеннолетнего сотрудникам полиции. Мать мальчика, 36-летняя местная жительница, вскоре после этого приехала за ним в территориальный отдел полиции.

Ранее в Понтонном росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил жену во время бытовой ссоры.

Фото: Piter.tv