В Ленобласти росгвардейцы подарили елку 85-летней женщине

Пенсионерка переживала, что из-за самоизоляции придётся встречать Новый год без главного символа праздника.

Военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии подарили новогоднюю ёлку 85-летней жительнице Ленобласти. Ёлку доставили из леса и установили в квартире Маргариты Рудяк. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Пенсионерка переживала, что из-за самоизоляции придётся встречать Новый год без главного символа праздника. Военнослужащие помогли женщине исправить ситуацию. Также помимо ёлки они вручили ей подарок.

Маргарита Рудяк родилась в 1936 году в Кронштадте в многодетной семье, в начале блокады Ленинграда она была эвакуирована в Челябинск и смогла вернуться в родной город после Победы.

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Видео: Instagram / @rosgvard_szo