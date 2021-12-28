Каждому второму петербуржцу нравится елка на Дворцовой площади

Еще 27% горожан не нравится новогодняя ель.

В этом году Дворцовую площадь в Петербурге украшает живая ель, высота которой достигает 30 метров. Ее привезли из Приозерского района. Новогоднюю красавицу украсили в ретро-стиле. На лапки повесили игрушки 50-60-х годов.

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что елка на главной городской площади нравится каждому второму петербуржцу (51% опрошенных), еще 27% горожан не впечатлила новогодняя ель и 22% петербуржцев затруднились ответить.

Больше всех главной елкой довольны жители Уфы, Краснодара и Воронежа. Петербург расположился лишь на девятой позиции.

Всего в этом году Петербург будут украшать более 65 новогодних елей.

Видео: Piter.TV