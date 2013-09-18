Рост числа укусов клещей в Ленобласти в 2023 году вызвал тревогу у властей

Вспышка заболеваний, вызванных укусами клещей, стала серьезной проблемой в Ленинградской области.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ленобласти, Лидия Буц, объявила на пресс-конференции ТАСС о нарастающей тревоге в связи с увеличивающимся числом случаев заболеваний, вызванных клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом.

По последним данным, количество укусов клещей в регионе превысило средний показатель за последние пять лет, а также увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно озабоченность вызывает учащение случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Весь прошлый год было зарегистрировано всего 13 случаев этого опасного заболевания, в то время как сейчас, всего в течение года 2023, уже зафиксировано десять лабораторно подтвержденных случаев, один из которых – у ребенка.

Кроме этого, специалистами также зарегистрированы 45 случаев клещевого боррелиоза, включая два случая у детей.

Власти области принимают необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения этих опасных заболеваний.

Ранее сообщалось, что около 4,5 тысячи человек в Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона

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