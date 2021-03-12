В Ленобласти ремонтируют гидротехнические сооружения

К концу 2023 года в Ленинградской области в эксплуатации и под управлением будет находиться в общей сложности 34 ГТС.

Агентство природопользования комитета по природным ресурсам Ленобласти восстанавливает заброшенные плотины и малые гидроэлектростанции до благоприятного состояния, проводит их обследование и демонтаж. На сегодняшний день уже завершено восстановление двух гидротехнических сооружений в Гатчинском и Кировском районах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

На Белогорской малой гидроэлектростанции в Гатчинском районе начались ремонтные работы. Они повысят уровень безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) и обеспечат регулярный пропуск паводковых потоков.

В 2023 году будут проведены работы в общей сложности на шести ГТС для повышения эксплуатационной надежности. Реализуются проекты реконструкции двух ГТС в Кингисеппском и Всеволожском районах, ведутся расчеты еще для четырех ГТС. Кроме того, проект демонтажа трех ГТС в Выборгском районе проходит государственную экспертизу.

К концу 2023 года в Ленинградской области в эксплуатации и под управлением будет находиться в общей сложности 34 ГТС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о племенном животноводстве.

Фото: администрация Ленобласти