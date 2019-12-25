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Петербургские ГУПы получат 30 миллионов рублей на содержание гидротехнических сооружений
Сегодня, 18:54
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smirenny

Петербургские ГУПы получат 30 миллионов рублей на содержание гидротехнических сооружений

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Губернатор подписал соответствующее постановление.

В следующем 2021 году городские ГУПы получат субсидии на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Петербурга на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в Смольном. 

Финансовая поддержка поможет обеспечивать работоспособность гидротехнических сооружений и безопасность их эксплуатации. Форму заявления и необходимый перечень документов, а также форму расчета будет устанавливать комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. 

Ранее мы писали, что Смольный выделит деньги на содержание фонтанов в Петергофе. 

Фото носит иллюстративный характер: pixabay 

Теги: гидротехнические сооружения, петербургские гупы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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