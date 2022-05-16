На ремонт гидротехнических сооружений в Ленобласти потратили более 15 млн рублей

Ремонтные работы гидротехнических сооружений прошли во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
На проведение ремонтных работ было затрачено 15,1 млн рублей. В настоящее время завершается обследование 15 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ленинградской области.
Также в настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация капитального ремонта плотины на реке Охта, расположенной в районе деревни Энколово во Всеволожском районе. Помимо этого, в перспективе планируется проведение работ на плотине в деревне Большая Пустомержа в Кингисеппском районе на реке Нейма.
Благодаря проведенным работам обеспечивается безопасность жителей этих районов, а также поддерживается нормальное функционирование гидротехнических сооружений и предотвращается их преждевременное разрушение.
Ранее сообщалось, что водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все