  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На ремонт гидротехнических сооружений в Ленобласти потратили более 15 млн рублей
Сегодня, 11:10
69
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На ремонт гидротехнических сооружений в Ленобласти потратили более 15 млн рублей

0 0

В пяти районах Ленинградской области успешно завершены работы по ремонту гидротехнических сооружений.

Ремонтные работы гидротехнических сооружений прошли во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На проведение ремонтных работ было затрачено 15,1 млн рублей. В настоящее время завершается обследование 15 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ленинградской области.

Также в настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация капитального ремонта плотины на реке Охта, расположенной в районе деревни Энколово во Всеволожском районе. Помимо этого, в перспективе планируется проведение работ на плотине в деревне Большая Пустомержа в Кингисеппском районе на реке Нейма.

Благодаря проведенным работам обеспечивается безопасность жителей этих районов, а также поддерживается нормальное функционирование гидротехнических сооружений и предотвращается их преждевременное разрушение.

Ранее сообщалось, что водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон.

Фото: pxhere

Теги: гидротехнические сооружения, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии