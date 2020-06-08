В Смольном рассказали о подготовке к паводкам

Город постепенно приобретает бесхозные гидротехнические сооружения.

За 5 лет количество бесхозных гидротехнических сооружений в Петербург снизилось на 41. Из них 5 были оформлены в собственность Северной столицы в 2020-м году. Это важно при подготовке к весеннему паводку, сообщила пресс-служба губернатора города.

Дело в том, что от технического состояния плотин, каналов, дамб и коллекторов зависит безопасность людей во время паводков.

На данный момент в Петербурге под контролем Ростехнадзора находятся 129 гидротехнических сооружений. Из них 126 передали в ведение организаций, подведомственных комитету по природопользованию.

Согласно новому нормативу, вступившему в силу с начала 2021 года, гидротехнические сооружения должны иметь декларацию о безопасности. В марте специалисты проведут предпаводковое обследование. Также планируется расчистить русло реки Сестры, которая весной периодически подтапливает часть берегов, и провести капитальный ремонт сооружения на Кузьминском водохранилище.

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Фото: Piter.TV