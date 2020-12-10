Ледокол "Невская застава" предотвращает затопление берегов и выход людей на лед

Зимой для судна это основные задачи.

Ледокол "Невская застава" вышел на водоемы Петербурга на мониторинг обстановки. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, судно уже 11 лет справляется с обеспечением экологической безопасности акватории города.

Одной из главных задач ледокола зимой является обеспечение безопасности петербуржцев: на судне следят за тем, чтобы люди не выходили на лед в период запрета и не подвергали свою жизнь опасности. В этом году запрет продлен до 15 апреля.

Кроме того, ледокол предотвращает затопление прибрежной территории вдоль Невы, что происходит из-за скопления льда и снижения пропускной способности русла. Судно создает канал от Вантового моста вниз по течению Невы, чтобы выпустить избыточные массы воды и избежать зажорного наводнения. Таких неприятных явлений за историю Петербурга наблюдалось более 80.

Ледокол "Невская застава" способен работать в 60-ти сантиметровых ледовых образованиях. Комитет по природопользованию

Ранее мы писали, что в этом году в День сурка предсказать приближение весны в Петербурге не удалось.

Видео: ВКонтакте / Комитет по природопользованию