В Ленобласти реконструируют прорыв "Линии Маннергейма"

Она пройдёт в память о советско-финской войне 1939 года.

Сегодня, 9 февраля, в посёлке Каменка Выборгского района поисковики и военнослужащие устроят реконструкцию прорыва "Линии Маннергейма". Она пройдёт в память о советско-финской войне 1939 года.

Организаторы мероприятия воссоздадут сражение, которое стало ключевым в прорыве линии Маннергейма.

В реконструкции будет задействован личный состав отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады, члены отрядов поисковиков и участники патриотических организаций Санкт-Петербурга и Ленобласти — всего 300 человек.

Также будет работать полевая кухня.

Ранее мы сообщили, что на Финляндском вокзале покажут реконструкцию первого блокадного поезда.

Фото: ВКонтакте