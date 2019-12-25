На Финляндском вокзале покажут реконструкцию первого блокадного поезда

Мероприятие состоится сегодня.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, сегодня, 8 февраля, на Финляндском вокзале пройдет историко-театральная реконструкция. Она посвящена первому поезду, который прибыл в Ленинград 7 февраля 1943 года — через несколько дней после прорыва блокады. Поезд привез в город 800 тонн сливочного масла.

На мероприятии будет работать полевая кухня. Вход свободный.

Напомним, что железнодорожная ветка, по который прибыл поезд в город, была построена всего за 17 дней после прорыва блокады. Она получила название "Дорога Победы" и связала город с "Большой землёй".

Ранее мы сообщили, что в Кишиневе появится музей блокады Ленинграда.

Фото: ВКонтакте