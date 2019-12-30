Во вторник, 27 января, стало известно о том, что в Кишиневе появится музей блокады Ленинграда. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Власти Петербурга намерены в ближайшее время направить в Кишинёв группу специалистов, которые займутся не только этим проектом, но и реставрацией зданий и парков.
"Мы заинтересованы в расширении поставок товаров из Молдовы в торговые сети нашего города",
—отметил градоначальник Петербурга.
Отмечается, что мэр Кишинева Ион Чебан участвовал 27 января в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге хотят установить памятник донорам-блокадникам.
Фото:ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник
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