Мэр Кишинева 27 января принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище.

Во вторник, 27 января, стало известно о том, что в Кишиневе появится музей блокады Ленинграда. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Власти Петербурга намерены в ближайшее время направить в Кишинёв группу специалистов, которые займутся не только этим проектом, но и реставрацией зданий и парков.

"Мы заинтересованы в расширении поставок товаров из Молдовы в торговые сети нашего города", —отметил градоначальник Петербурга.

Отмечается, что мэр Кишинева Ион Чебан участвовал 27 января в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге хотят установить памятник донорам-блокадникам.

Фото:ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник