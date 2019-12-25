Разводки пройдут 5 и 6 июля.

В субботу, 4 июля, стало известно, что в Ленобласти разведут Ладожский мост и мост через Свирь. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад",

Известно, что мост через Свирь, который является частью трассы "Кола" разведут в воскресенье, в период с 8:50 до 10:50. Это необходимо для прохода яхты "Луга", максимальный высотный габарит которой составляет 16,8 метра.

В понедельник же, 6 июня, с 15:00 до 15:45 разведут Ладожский мост, расположенный в районе деревни Марьино. Это необходимо для прохода по реке яхты "Мария" с максимальным высотным габаритом 21 метр.

На период разводки обоих мостов движение по федеральной трассе будут полностью перекрыто.

Ранее мы писали, что "мост глупости" поймал МАЗ.

Фото: wikipedia.org