"Мост глупости" поймал МАЗ

Напомним, что перед мостом стоит знак "Газель не проедет".

Вечером в пятницу, 3 июля, известный "Мост глупости" поймал крупную добычу: на этот раз застрял МАЗ.

Петербуржцы поделились в соцсетях фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что кабина автомобиля сильно пострадала. В каком состоянии находится водитель, неизвестно. Также видно, что номера у грузовика Самарской области. По подсчетам, это уже 182 ДТП под мостом.

Ранее мы писали, что "Мост глупости" на Южном шоссе поймал новый фургон.

Фото и видео: vk.com/spb_today