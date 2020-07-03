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"Мост глупости" поймал МАЗ

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Напомним, что перед мостом стоит знак "Газель не проедет".

Вечером в пятницу, 3 июля, известный "Мост глупости" поймал крупную добычу: на этот раз застрял МАЗ. 

Петербуржцы поделились в соцсетях фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что кабина автомобиля сильно пострадала. В каком состоянии находится водитель, неизвестно. Также видно, что номера у грузовика Самарской области. По подсчетам, это уже 182 ДТП под мостом. 

Ранее мы писали, что "Мост глупости" на Южном шоссе поймал новый фургон.

Фото и видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, маз, мост глупости
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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