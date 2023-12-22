В Ленобласти разрушили расположенный у финской кирхи мемориал

Территория кирхи не огорожена и не охраняется.

В Выборгском районе Ленобласти неизвестные разрушили мемориал, расположенный у финской кирхи. Об этом стало известно Piter.tv.

Повреждения увидел житель посёлка Победа. Он заметил, что на мемориале "Военным Республики Финляндии, погибшим во время Финской (Зимней) войны с СССР" отсутствует табличка, а на самом мемориале из гранитного камня видны следы зелёной краски.

Территория кирхи не огорожена и не охраняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале 2023 года в Приморске снесли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны финским солдатам. Он стоял у лютеранской кирхи. Монумент снесли по решению суда.

Фото: Piter.tv