В Ленобласти разрушили расположенный у финской кирхи мемориал

В Выборгском районе Ленобласти неизвестные разрушили мемориал, расположенный у финской кирхи. Об этом стало известно Piter.tv.
Повреждения увидел житель посёлка Победа. Он заметил, что на мемориале "Военным Республики Финляндии, погибшим во время Финской (Зимней) войны с СССР" отсутствует табличка, а на самом мемориале из гранитного камня видны следы зелёной краски.
Территория кирхи не огорожена и не охраняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В начале 2023 года в Приморске снесли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны финским солдатам. Он стоял у лютеранской кирхи. Монумент снесли по решению суда.
Фото: Piter.tv
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