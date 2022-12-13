В Ленобласти уничтожили памятник погибшим в годы ВОВ финским солдатам

Жители Приморска, ссылаясь на данные, указывают, что на памятных плитах не мирные жители, а солдаты армии Финляндии — союзника нацистской Германии.

В Приморске 27 января снесли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны финским солдатам. Он стоял у лютеранской кирхи. Монумент снесли по решению суда. Об этом сообщает "АиФ-Петербург".

Его построили в 2019 году в память о павших мирных жителях Койвисто. По словам местных жителей, это мемориал финским солдатам, которые погибли во время Второй Мировой войны.

Существующая надпись скрывает воинский характер захоронения и объединяет Советско-Финскую войну 1939-1940 года и Великую Отечественную войну 1941-1945 года. Жители Приморска, ссылаясь на данные, указывают, что на памятных плитах не мирные жители, а солдаты армии Финляндии — союзника нацистской Германии.

Сам памятник установили без согласования с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества "Военные мемориалы". Против него уже выступали активисты, а зимой 2020 года вандалы залили мемориал краской.

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Фото: Piter.tv

