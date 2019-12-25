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В Ленобласти разрешили вакцинацию взрослых
Сегодня, 17:48
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В Ленобласти разрешили вакцинацию взрослых

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Кроме того, в ”красной" зоне сделано ещё несколько послаблений.

В Ленинградской обрати возобновлена вакцинация взрослых граждан. Об этом сообщила руководитель управления регионального Роспотребнадзора Ольга Историк.

Напомним, что ранее правительство уже разрешило детскую вакцинацию. Историк подчеркнула, что сейчас, в сезон клещевого энцефалита, важно обеспечить прививками всех совершеннолетних граждан.

Кроме того, с 1 июня в в районах "красной" зоны возобновят работу поликлиники и женские консультации, а также индивидуальные консультации с педагогами. Для посетителей снова откроются кладбища.

Ранее мы рассказали о том, что жителям Ленобласти, лишившимся дохода, предложат новый способ заработка.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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