В Ленобласти разрешили вакцинацию взрослых

Кроме того, в ”красной" зоне сделано ещё несколько послаблений.

В Ленинградской обрати возобновлена вакцинация взрослых граждан. Об этом сообщила руководитель управления регионального Роспотребнадзора Ольга Историк.

Напомним, что ранее правительство уже разрешило детскую вакцинацию. Историк подчеркнула, что сейчас, в сезон клещевого энцефалита, важно обеспечить прививками всех совершеннолетних граждан.

Кроме того, с 1 июня в в районах "красной" зоны возобновят работу поликлиники и женские консультации, а также индивидуальные консультации с педагогами. Для посетителей снова откроются кладбища.

Ранее мы рассказали о том, что жителям Ленобласти, лишившимся дохода, предложат новый способ заработка.

Фото: Piter.TV