В Ленобласти разработают систему учета земельных участков для застройщиков-доноров

Губернатор Ленобласти предложил создать систему комплексного учета данных о земельных участках для инвесторов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил администрации Всеволожского района до 10 июля передать властям области полный список земельных участков для девелоперов, которые заканчивают недострои и долгострои. Эти данные войдут в обновленную интегрированную региональную информационную систему "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области" - ИРИС, позволяющую найти локацию для нового производства или строительства в Ленинградской области из приложения в телефоне, с планшета или с компьютера.

Строительному блоку была дана задача так интегрировать все инфраструктурные данные в ИРИС, чтобы потенциальные инвесторы-промышленники могли увидеть все необходимые сведения о земле в комплексе: параметры, вид использования и инженерные мощности.

Ранее стало известно о разработке законопроекта о предоставлении девелоперам и застройщикам, берущимся за брошенные или затянувшиеся строительные объекты, особых льготных условий на предоставление смежных земель.

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