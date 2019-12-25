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В Ленобласти разрабатывают программу против подтоплений населенных пунктов
Сегодня, 18:57
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lizapoluda

В Ленобласти разрабатывают программу против подтоплений населенных пунктов

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Профильные комитеты будут не просто устранять последствия, а искать причины ЧС.

В Ленинградской области прошло совещание по предотвращению подтоплений населенных пунктов. В обсуждении вопроса участвовали зампред правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, несколько глав муниципальных образований, руководители региональных комитетов,  сотрудники МЧС и Федеральной службы по экологическому и технологическому надзору и Невско-Ладожского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов. 

По словам Ильина, необходимо бороться не только с последствиями разливов на водных объектах, но и с их причинами. При этом, нужны не домыслы, а четкое документально подтвержденное заключение. В частности, зампред правительства поручил найти лиц, причастных к созданию СНТ и ДНП в местах речных разливов.

Отметим, что часть совещания была посвящена состоянию и обслуживанию гидротехнических сооружений.

Ранее мы рассказали о том, что в Тихвине установят 250 уличных светильников.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область, мчс, наводнения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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