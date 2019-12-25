В Ленобласти разыскали вора, обокравшего три частных дома в Ломоносове и Петергофе

Один из домов мужчина обчистил на глаза у подростка, которого не увидел в темноте.

Полиция Ленобласти разыскала и задержала вора, обокравшего три частных дома в Петергофе и Ломоносове. Как стало известно Piter.TV, злоумышленником оказался 38-летний житель деревни Пустынка, ранее дважды судимый за кражи.

Жертвами вора стала владелица дома на Парковой улице в Петергофе, хозяева домов на улице Анны Павловой и улице Кипренского в Ломоносове. Кража в первом жилище произошла 25 января, хозяйка лишилась ювелирных изделий, ноутбука, электросамоката и колонки общей стоимостью 232 тысячи рублей. Второй дом злоумышленник обчистил 27 января на глазах у подростка, которого вор не заметил в темноте. Мужчина вынес из чужого дома несколько гаджетов, норковую шубу и ювелирные изделия на 160 тысяч рублей. Подросток попытался остановить вора на выходе из дома, однако тот распылил в лицо мальчику перцовый баллончик и скрылся с места. Третий дом, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, мужчина обчистил в тот же день: из жилища пропали сувенирные монеты, наушники, ноутбук и женская сумка. Ущерб составил 68 тысяч рублей.

Известно, что каждый раз вор повреждал входную дверь или стеклопакет балконной двери. По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела, вора поместили в изолятор.

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