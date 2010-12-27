В Ленобласти раскрыли жестокое убийство 14-летней давности

Оперативники и следователи раскрыли жестокое убийство молодой девушки в Лужском районе Ленобласти 14-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В заброшенном доме в поселке Осьмино Лужского района после пожара 24 июня 2005 года была найдено тело 15-летней девушки. В ходе экспертизы удалось узнать, что она погибла не во время пожара, а из-за травмы головы.
Недавно по подозрению в данном убийстве был задержан 35-летний неработающий житель Всеволожска. У него уже есть судимости за применение насилия в отношении представителя власти и незаконный оборот наркотиков. Следователи установили, что подозреваемый во время ссоры ударил девушку кирпичом по голове. После этого он закидал ее тело одеждой, обоями и поджег.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее в Ленобласти задержали мужчину, который 25 лет назад сжег приятеля.
Фото: pixabay
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