В Ленобласти раскрыли схему объезда Ладожского моста

Дорожники показали маршрут объезда Ладожского моста.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" представил план объезда Ладожского моста в Ленинградской области на время ремонта трассы "Кола", который стартует в 2026 году. Схема разработана для сокращения пробок и повышения безопасности движения.

На выездном совещании с участием представителей дорожного комитета и Управления автомобильных дорог Ленобласти предложен маршрут, позволяющий объезжать Ладожский мост: с трассы "Кола" автомобили будут направляться на "Санкт-Петербургское южное полукольцо", затем на М-10 "Россия", после чего через КАД возвращаться на "Колу".

Дорожники подчеркнули необходимость усиленного контроля за движением, включая работу сотрудников ГИБДД, чтобы пресекать езду по обочинам в зоне ремонта, что может создавать аварийные ситуации.

В Упрдоре отметили, что участок будет находиться под постоянным наблюдением в течение двух лет, а все меры направлены на минимизацию неудобств для жителей Кировского района и автомобилистов, ежедневно пользующихся этим маршрутом.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"