В Ленобласти прошло заседание Инвестиционного совета

На встрече обсудили выход региона из кризисной ситуации.

В среду, 15 июля, в Ленинградской области состоялось заседание Инвестиционного совета. Встречу провел вице-губернатор по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. Об этом сообщила "Общая Газета".

Члены совета рассмотрели план восстановления экономики региона после кризиса, вызванного эпидемией. Во словам Ялова, реабилитация пройдет в 3 этапа. Так, до конца года будет длиться период стабилизации, затем предстоит добиться устойчивого роста и только потом перейти к процессу восстановления.

Кроме того, было предложено профинансировать инфраструктуру региона и инвесторов с помощью бюджетных кредитов, полученных за последнее время. Общая сумма поддержки составит более 1 миллиарда рублей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области