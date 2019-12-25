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В Ленобласти появился ресурсный центр для волонтеров
Сегодня, 9:14
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В Ленобласти появился ресурсный центр для волонтеров

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На базе проекта будет проходить обучение новичков.

На базе комитета по молодёжной политике 47-ого региона появился ресурсный добровольческий центр, необходимый для регулирования деятельности волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Объединить волонтеров под одной крышей решили после начала периода эпидемии: этому поспособствовали акции  #МыВместе и #Добрыйсосед. Идею осуществили в рамках регионального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

На данный момент в Ленинградской области работают свыше 12 тысяч волонтеров. Благодаря центру, к этому количеству могут присоединиться любые желающие: их планируют обучить базовым навыкам и сопровождения

Отмечается, что ресурсный добровольческий центр обучает волонтеров основам, а позже им доверят сопровождение различных мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что в следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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