В Ленобласти появился ресурсный центр для волонтеров

На базе проекта будет проходить обучение новичков.

На базе комитета по молодёжной политике 47-ого региона появился ресурсный добровольческий центр, необходимый для регулирования деятельности волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Объединить волонтеров под одной крышей решили после начала периода эпидемии: этому поспособствовали акции #МыВместе и #Добрыйсосед. Идею осуществили в рамках регионального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

На данный момент в Ленинградской области работают свыше 12 тысяч волонтеров. Благодаря центру, к этому количеству могут присоединиться любые желающие: их планируют обучить базовым навыкам и сопровождения

Отмечается, что ресурсный добровольческий центр обучает волонтеров основам, а позже им доверят сопровождение различных мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что в следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области