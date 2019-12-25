В Ленобласти прошли учения по химзащите

Войска отработали сценарий химической атаки.

Полка РХБЗ провели тренировку по ликвидации применения химического оружия на учебном поле в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В учениях приняли участие расчеты химической разведки, станции специальной обработки вооружения и подразделения аэрозольного противодействия. Они использовали авторазливочную станцию АРС-14 и тепловую машину для обработки оружия и спецтехники.

Кроме того, военнослужащие установили аэрозольную завесу при помощи термодымового комплекса ТДА-3.

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