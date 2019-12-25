В Приморском районе у сквера нашли две мины времен войны

Боеприпасы в целях безопасности вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге у Изотовского сквера нашли две мины времен войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Как оказалось, хвостовая часть мины. торчала прямо из земли. На место оперативно прибыли специалисты, которые и извлекли два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Две 82-миллиметровые миномётные мины времён войны с элементами коррозии вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее мы сообщали о том, что в середине апреля Петербург замело снегом.

Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области