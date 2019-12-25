В Ленобласти прошли учения ЗВО по уничтожению беспилотников

Военнослужащие использовали комплексы радиоэлектронного подавления "Борисоглебск".

В четверг, 13 августа, подразделения радиоэлектронной борьбы ЗВО приняли участие в специальных учениях по подавлению систем управления войсками и уничтожению вражеских пилотников. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В общей сложности в тренировке приняли участие около 100 человек, в распоряжении которых было примерно 20 единиц техники.

Для выполнения задания военнослужащие использовали приборы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск". Эти устройства предназначены для получения разведывательной информации и вывода оборудования из троя. С помощью него удалось сбить сигналы условного противника и уничтожить источники радиоэлектронного излучения.

Ранее мы рассказали о том, что более 300 cлужащих ЗВО совершили марш-бросок на 30 километров на на полигоне Кирилловский.

Фото: Пресс-служба ЗВО